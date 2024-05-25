رئيس حركة إخوان الجزائر يترشح للانتخابات الرئاسية

العالم-الجزائر

وأقر مجلس الشورى الوطني للحركة، في وقت متأخر من مساء الجمعة، ترشيح رئيس الحركة عبد العالي حساني، للسباق الرئاسي في ختام أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس والمخصصة للبت في موقف الحركة من الانتخابات الرئاسية.

وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها “حمس” في الانتخابات الرئاسية منذ 1995، عندما خاضت وقتها المعترك الانتخابي بمؤسسها ورئيسها الراحل محفوظ نحناح، الذي حل ثانيا بعد الرئيس اليامين زروال، قبل أن تعلن مساندتها لترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات 1999، و2004 و2009.

وقاطعت الحركة الانتخابات الرئاسية عامي 2014، و2019.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، اعلن عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، دعم الحركة لترشح رئيس البلاد عبد المجيد تبون، لولاية ثانية. والأسبوع الماضي، اعلنت زعيمة حزب