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استشهاد شخص بانفجار عبوة بسيارته في دمشق

استشهاد شخص بانفجار عبوة بسيارته في دمشق
السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكد مصدر في قيادة شرطة دمشق استشهاد شخص من جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته، في حي الحوش بمنطقة المزة، وفق ما نقلت وكالة "سانا" السورية، اليوم السبت.

العالم-سوريا

وسبق ان استشهد شرطي وإصيب ضابط من شرطة حمص، أثناء أدائهما مهمات تتعلق بالحفاظ على الأمن في شمال المدينة في 19 أيار/مايو الجاري.

وفي 3 أيار/مايو الجاري، استشهد 13 عنصراً من عناصر الجيش السوري والقوات الرديفة، في منطقة رسم الكوم التابعة لمنطقة السخنة في البادية الشرقية لحمص وسط سوريا، في اعتداء شنته خلايا تنظيم "داعش".

وتأتي هذه الأعمال الإرهابية، فيما يواصل كيان الاحتلال اعتداءاته على سوريا، ففي 20 أيار/مايو الجاري، استشهد 4 أشخاص، في عدوانٍ إسرائيلي جنوبي مدينة حمص السورية، وفي التفاصيل فإن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ شاحنةً، عند أطراف مدينة القصير.

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