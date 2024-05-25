حرب غزة..الاحتلال يتحدى قرار محكمة العدل الدولية ويكثف قصفه على القطاع

العالم- فلسطين

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلاً شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في محيط محطة توليد الكهرباء.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، جراء تعرض أحياء الشيخ عجلين، وتل الهوا والزيتون في مدينة غزة إلى قصف مدفعي عنيف، وإطلاق رصاص من آليات الاحتلال العسكرية.

وقصفت دبابات الاحتلال محيط الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وشارع 8 في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وشارع النفق شمالاً، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين، وإصابة العشرات، مع صعوبة وصول سيارات الإسعاف إلى المنطقة بسبب كثافة النيران.

وفي جبالياً شمال القطاع، قصف طيران الاحتلال العديد من المناطق، ما أدى إلى إصابة العشرات بجروح، كما طال القصف المدفعي المناطق الحدودية الشرقية ما بين مدينتي دير البلح وخان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى 35857 شهيداً و80293 جريحاً.

وهذه هي تطورات الحرب على غزة أولاً بأول:

-مقررة أممية تدعو إلى فرض عقوبات على "إسرائيل"

-مصابون في قصف الاحتلال شقة سكنية شمال مدينة غزة

- انسحاب قوات الاحتلال من محيط مستشفى كمال عدوان

-4 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي شمالي مخيم النصيرات

-وزراء عرب يؤكدون لماكرون رفض سيطرة "إسرائيل" على معبر رفح

-وزراء خارجية عرب لماكرون: نرفض سيطرة "إسرائيل" على معبر رفح

-قصف مدفعي يستهدف شركة الكهرباء في مخيم النصيرات

-بلينكن يؤكد لغانتس موقف أميركا بخصوص رفح

-قصف جوي متواصل على رفح