التسلسل الزمني لاجراء الانتخابات الرئاسية الـ14 في ايران

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وفي اجتماع رؤساء السلطات الثلاث الذي عقد يوم الاثنين الماضي، باستضافة النائب الأول لرئيس الجمهورية الرئيس بالانابة محمد مخبر، وبحضور حجة الإسلام غلام حسين محسني إجئي رئيس السلطة القضائية ومحمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الاسلامي وأيضا النائب القانوني لرئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس صيانة الدستور والنائب السياسي لوزير الداخلية، تم التباحث وتبادل الآراء حول تطبيق المادة 131 من الدستور بشأن اجراء عملية الانتخابات الرئاسية خلال 50 يوما.

وبناء على ذلك تمت دراسة توقيت العملية الانتخابية، بما في ذلك موعد تشكيل المجالس التنفيذية وتسجيل المرشحين والحملات الانتخابية وعملية إجراء الانتخابات، وتقرر أنه بناء على الاتفاق المبدئي لمجلس صيانة الدستور، يتم إجراء الانتخابات لتحديد الرئيس الجديد في 28 حزيران/ يونيو.

وفيما يلي التسلسل الزمني للانتخابات الرائسية الـ14 :