'اسرائيل' تلطخ اليوم الـ232 من العدوان علی غزة، بالدم

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في دير البلح عن قصف مستمر علی المنطقة الوسطی في غزة بدأ منذ صباح اليوم السبت.

وأكد مراسل العالم ان القصف الاسرائيلي علی جسر وادي غزة، خلف 6 شهداء وهو جسر يفصل بين شمال القطاع وجنوبه، مشيراً الی نقل عدد من الجرحی وجثامين الشهداء الی مستشفی العودة في مخيم النصيرات.

وقال مراسل العالم ان القصف المدفعي الاسرائيلي المكثف استهدف مناطق مختلفة في غزة، من منطقة وادي غزة الی المغراقة وشمال مخيم النصيرات ومدينة الزهراء.

وأوضح مراسل العالم ان الجيش الاسرائيلي كثف في الساعات الاخيرة من قصفه للمواطنين الفلسطينيين حيث استهدف شقة سكنية في برج النويرة في مخيم النصيرات ما أدی الی استشهاد مواطن واصابة عدد أخر.

وفي غارة علی جنوب غزة استهدف طيران الاحتلال شقة سكنية ادی الی استشهاد مواطنة واصابة عدد آخرين تم نقلهم الی مستشفی المعمداني.