قرارات محكمتي العدل والجنائية الدوليتان هزة خطيرة في الكيان الإسرائيلي  + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر أشار الزميل خضر شاهين أن العديد من الجهات داخل الاحتلال الإسرائيلي وصفت قرارات محكمتي العدل والجنائية الدوليتان ضد الكيان الصهيوني بالهزة الخطيرة في الكيان الإسرائيلي، منهم القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة السابق، إلى جانب قضائيين وسياسيين سابقين.

وأضاف أن آخر هؤلاء كان صبح هذا اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت الذي قال يجب أن يكون هناك وقف لكل أعمال القتال، والخلاص من المجموعة الحاكمة، التي وصفها بالمجنونة والتي تطالب بالمزيد من الدماء في قطاع غزة.

وأشار مراسلنا إلى اجتماعات أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي هو وصف القرار بأنه مزاعم جنوب إفريقية كاذبة ووصف القرار بالمثير للاشمئزاز.

كما أكد إطلاق تصريحات متطرفة لسموتريج وزير المالية في الائتلاف الحاكم وأيضاً لبن غفير الذين طالبوا باستمرار اعمال القتال في قطاع غزة واحتلال غزة وأيضا توسيع هذه العمليات.

وأشار إلى أن اتصالات أجريت ما بين وزير الخارجية الأميركية بلينكن ليس مع أعضاء الحكومة وإنما مع بيني غانس عضو الكابينيت الحربي.

وشدد على أن هناك رفض لهذا القرار وعنجهية وتصريحات متطرفة واستهزاء من المحكمة من قبل عدد كبير من أعضاء المستوى السياسي والأمني في الاحتلال، إلا أن هؤلاء يعلمون بخطورة تداعيات هذا القرار على كيان الاحتلال الإسرائيلي.

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