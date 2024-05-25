حزب الله يدمر دبابة ميركافا اسرائيلية ويوقع قتلى وجرحى

العالم- لبنان

واعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "بعد متابعة لتحركات العدو في موقع المرج، رصد مجاهدو المقاومة الإسلامية دبابة ميركافا تتحصن داخله فكمن لها المجاهدون يوم السبت 25-5-2024 واستهدفوها خلال تحركها بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح".

وجاء في البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد متابعة لتحركات العدو في موقع المرج، رصد مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية دبابة ميركافا تتحصن داخله فكمن لها المجاهدون يوم ‏السبت 25-5-2024 واستهدفوها خلال تحركها بصاروخ موجه وأصابوها ‏إصابة مباشرة ‏ما أدى إلى تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح. ‏





‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 25-5-2024‏

‏16 ذو القعدة 1445 هـ