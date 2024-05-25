شاهد/مروحية تقل رئيس وزراء أرمينيا تضطر لهبوط اضطراري..ما مصيره؟

العالم- اوروبا

وطبقا للتقارير لم يسفر الحادث عن ضحايا.

وقال باشينيان في منشور على فيسبوك “كل شيء على ما يرام. نظراً لسوء الأحوال الجوية قامت مروحيتنا بهبوط غير متوقع في فانادزور. سنواصل رحلتنا الآن بالسيارة”.

وتقع فانادزور في وادٍ بمنطقة جبلية في شمال أرمينيا.

يواجه باشينيان حركة احتجاجية في بلاده على خلفية إعادة يريفان أربع بلدات حدودية إلى أذربيجان، وانتصار باكو في الحربين الأخيرتين بشأن ناغورني قره باغ في 2020 و2023، وسيطرتها على الجيب الذي كان يقطن فيه عشرات الآلاف من الأرمن.

وأتى حادث مروحية باشينيان بعد أيام من استشهاد الرئيس الإيراني اية الله إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته ومرافقيهما في تحطم مروحية في منطقة جبلية بشمال غرب إيران في 19 أيار/ مايو في ظل أحوال جوية سيئة.