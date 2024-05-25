تفاعل رواد التواصل مع إعتراف دول أوروبية بالدولة الفلسطينية

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المحكمة أعلنت أنها طلبت إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت. المحكمة قالت إن نتنياهو وغالانت متورطان بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في غزة.

لكن المحكمة وقعت في خطأ كبير تمثل بإصدار مذكرات اعتقال أيضا بحق قادة في المقاومة الفلسطينية ما يعتبر مساواة بين الضحية والجلاد

نستعرض معكم بعض التعليقات حول هذا الموضوع. ومعنا تعليق من "أبو أحمد" وفيه. امريكا ضحت باولادها الطلبه وطيارها الذي احرق نفسه ودافع الضرائب وهددت رئيس المحكمه الجنائيه الدوليه بعدم دخول مصر وهددت قضاه المحكمه الدوليه من اجل هؤلاء الصهاينه اليس هذا هو النفاق بعينه

"علي الحبيشي" بدوره علق. لم يعد احد يؤمن بعدالة الغرب أو أدواته، مجلس الأمن، الامم المتحدة، محكمة العدل، المحكمة الجنائية الدولية، المنظمات او وكالات الانباء و انتهت في نظر الشعوب العربية والإسلامية.

أما "مصطفى المعايطة" فكتب. هجوم إسرائيلي حاد على المحكمة الجنائية الدولية، هجوم على محكمةالعدل الدولية، هجوم على الجمعية العامة. هجوم على الأنروا، هجوم على... أروني هيئة دولية لم تهاجمها إسرائيل؟ رغم ذلك ما زال العالم صامت.

خطوة مهمة تكسر السردية القائمة حول فلسطين منذ عقود قامت بها كل من أيرلندا وإسبانيا والنرويج. الخطوة تمثلت بإعلان هذه الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار هذا الاعتراف رسميا.

زعماء هذه الدول أعلنوا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضروري من أجل إنهاء الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. هذه الخطوة رغم أنها ما زالت في سياق التصريحات إلا أنها تشكل انطلاقة مهمة جدا لإفشال سياسة الاحتلال الهادفة لإحباط مشروع الدولة الفلسطينية.

تعليقات عديدة نشرها الناشطون حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

نبدأ مع "علي الراشدي" الذي علق. دعوة للسياح العرب بجعل النرويج وإسبانيا وايرلندا هما الواجهة السياحية لهذا العام والاعوام المقبلة، وذلك بعد اعترافهما بدولة فلسطين، الشوارع والميادين العامة غصت بالآلاف. النرويجيون يحتفلون بقرار حكومة بلادهم الاعتراف بدولة فلسطينية.

"خليل المقداد" ايضا علق. مئة وثمان وثلاثون دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين (سلطة أوسلو)! ما لذي قدمه هذا الاعتراف للفلسطينيين؟ هل حرر أرضا، أو منع عدوانا أو مجزرة أو حصارا؟ كل ما يحدث ليس سوى سياسة مماطلة وتسويف وإلهاء عن الحصار والتجويع والمجازر اليومية.

التعليق الأخير حول هذا الموضوع من "سناريا الجبوري" التي كتبت. أحلى ما في هذا الخبر سيكون يوم ميلادي يوم مميز وسيدخل التاريخ من أوسع أبوابه لانه في هذا اليوم ولدت وفيه سيتم الاعتراف بدولة فلسطين من قبل أيرلندا والنرويج وأسبانيا.

بعد أشهر من الأكاذيب والروياات الملفقة واستخدامها لتشويه صورة المقاومة تكذيب رسمي وصريح لكل ما سيق حول اعتداءات جنسية خلال عملية طوفان الأقصى.

وكالة أسوشيتد برس الأميركية كشفت نقلا عن مصادر عبرية أن الروايات التي أسست لهذه الاتهامات غير صحيحة أبدا.

الوكالة نقلت عن الأشخاص الذين أطلقوا الأكاذيب أنهم اكتشفوا لاحقا أن رواياتهم بنيت على معطيات لا صحة لها.

طبعا حكومة الاحتلال استغلت هذه الأكاذيب لأشهر من أجل تبرير جرائمها وتشويه صورة المقاومة فيما يتعلق بعملية طوفان الأقصى

الناشطون تفاعلوا مع فضح أكاذيب الاحتلال في هذا الموضوع، ولدينا هنا تعليق من "ياسر" وفيه. أنهم لم يعترفوا انهم كاذبون فقط ..بل اعترفوا ايضا امام العالم انهم حثالة الأمم.

"سمية" كتبت بدورها. عشان كده اغلقوا الوكالة قبل كم يوم لانها فضحتهم وفضحت كذبهم.

"سمر" ايضا علقت. من أول يوم كل إنسان عنده إيمان وشرف ما بصدق كلام هؤلاء أي شخص يدافع عن الاحتجاجات الطلابية التي تدعم فلسطين او يشارك فيها، يُتَّهَم بمعاداة السامية. لكن كيف يمكن أن نَتَّهِمَ شخصا يهوديا بأنه معادٍ للسامية.

الصحافي البريطاني اليهودي جيمس شنايدر دافع بقوة عن الاحتجاجات الطلابية الداعمة لغزة، ورفض بشكل مطلق اعتبارها معاداة للسامية

كثيرة هذ المشاهد والمواقف التي تخرج من إيطاليا دعما لغزة. آخر هذه المشاهد، قيام النائب السابق ستيفانو أبوتزو بتعليق علم فلسطين على شرفة البرلمان. مشهد يستحق التقدير

التفاصيل في الفيديو المرفق..