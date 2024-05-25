شاهد/أسماء الأسد تعلق على بيان إعلان إصابتها بالسرطان

العالم- سوریا

ونشرت الرئاسة السورية مقطع فيديو لها وهي تقول إنها سوف "تخوض معركتها مع المرض بثقة مطلقة برب العالمين.. وبمحبة ودعاء" محبيها.

واكدت إنها ستبدأ رحلتها العلاجية بكل إصرار وتحد للمرض.



وأشارت إلى أنه منذ إعلان إصابتها باللوكيميا قبل أيام وصلتها الكثير من الرسائل المساندة، وهو ما أعطاها نوعا من القوة.



وفي 21 مايو الجاري، أعلنت "رئاسة الجمهورية السورية" إصابة أسماء الأسد زوجة بشار الأسد بسرطان الدم.



وقالت في بيان إنه وبعد ظهور أعراض وعلامات سريرية تبعتها سلسلة من الفحوصات تم تشخيص إصابتها بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا).



وأضاف البيان أنها ستخضع لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب.



وتابع أنها ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج.



وأسماء الأسد، البالغة من العمر 48 عاما، هي في الأصل من محافظة حمص بوسط البلاد. وكانت قد ولدت ونشأت في بريطانيا قبل أن تعود إلى سورية بعد لقاء بشار الأسد. تزوج الاثنان منذ 24 عاما ولديهما ثلاثة أبناء هم حافظ وزين وكريم.



وسبق وأن أعلنت الرئاسة السوریة في 2018 إصابتها بسرطان الثدي وقالت انها استجابت للشفاء بعد "خوضها رحلة علاج".