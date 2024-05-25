بالفيديو.. آلاف الإسرائيليين يطالبون بصفقة تبادل ورحيل نتنياهو

العالم-الاحتلال

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” (خاصة)، إن قرابة 2000 شخص تظاهروا عند مفترق كركور قرب مدينة حيفا، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى، واستبدال حكومة بنيامين نتنياهو.

ورفع المتظاهرون عند مفترق كركور لافتات كتب عليها: “البلاد تحترق”، و”الحكومة تخلت عن المقاتلين والأسرى”.

وفي مدينة قيسارية، قرب منزل نتنياهو، تظاهر آلاف الإسرائيليين للمطالبة بإبرام صفقة تبادل فورية، كما هاجموا الحكومة وحملوها المسؤولية عن حياة المحتجزين بغزة.

وطالب المتظاهرون في قيسارية بعزل نتنياهو وحكومته فورا، وفق “يديعوت أحرنوت”.

وشدت وتيرة المظاهرات في الساعات اللاحقة لتشمل كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية، وخاصة مدينة تل أبيب التي تشهد مظاهرات مركزية أسبوعيًا تطالب بإبرام صفقة تبادل أسرى.