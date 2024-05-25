115 رئيسا ومسؤولا اقليميا ودوليا يعزون ايران باستشهاد رئيس الجمهورية ورفاقه

العالم - ايران

وافادت "ارنا"، ان رسائل التعزية التي وصلت بالمناسبة، تعود الى قادة ومسؤولين رفيعي المستوى من دول اوروبا الغربية والشرقية، وافريقيا الى جانب الكثير من البلدان العربية والاسلامية، فضلا عن رؤساء ومسؤولين في منظمات دولية واقليمية.

يذكر انه بعد انتهاء مراسم تدشين سد "قيز قلعة سي" على نهر ارس الحدودي المشترك بين ايران وجمهورية اذربيجان والتي جرت بحضور الرئيس الايراني الشهید آية الله ابراهيم رئيسي ونظيره الاذربيجاني الهام علييف ظهر الاحد الماضي (19 ايار / مايو 2024م)، توجه الرئيس الايراني الشهيد "آية الله السيد ابراهيم رئيسي" والوفد المرافق له، بثلاث مروحيات الى مدينة تبريز (مركز محافظة اذربايجان الشرقية) لتدشين مشروع تحسين جودة انتاج مصفاة تبريز، الا ان المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية ووزير الخارجية "حسين "امير عبداللهيان" وامام جمعة تبريز الشهيد "اية الله ال هاشم" ومرافقيهم، تحطمت بسبب سوء الحوال الجوية والضباب الكثيف الذي كان قد غطى منطقة "ورزقان" بمحافظة اذربيجان الشرقية (شمال غرب ايران).