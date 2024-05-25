نائب المستشار الألماني: 'إسرائيل' تجاوزت الحدود في غزة

العالم- اوروبا

وخلال حوار مع مواطنين بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 75 لتأسيس الدستور الألماني، قال هابيك اليوم السبت: “بالطبع، يجب على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الدولي. فالمجاعة ومعاناة السكان الفلسطينيين والهجمات في قطاع غزة، لا تتفق مع القانون الدولي، كما نرى الآن أيضا من الناحية القضائية”.

وأضاف هابيك: “هذا يعني، في الواقع، أن إسرائيل تجاوزت الحدود هناك، ولا يجوز لها أن تفعل ذلك”.

في الوقت نفسه، أشار هابيك إلى أن حركة حماس بمقدورها أن تنهي الحرب فورا إذا ألقت السلاح.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن يوم الإثنين الماضي أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة ابتداء من الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد يوم من شن مسلحي حماس هجوما على "إسرائيل".

وجاء في بيان صادر عن مكتب خان أن من بين الاتهامات” تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب” و “شن هجمات عمدا ضد المدنيين”.

وفي تطور لاحق، أصدرت محكمة العدل الدولية، المحكمة العليا للأمم المتحدة، أمس الجمعة، أمرا إلى إسرائيل بوقف “فوري” لهجومها العسكري على مدينة رفح الواقعة جنوبي مدينة غزة، قائلة إن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية “كارثي”. وجاء الحكم الذي تلاه القاضي نواف سلام بصوت مرتفع في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي استجابة لطلب عاجل تقدمت به جنوب أفريقيا.

وأكد هابيك والمستشار الألماني شولتس اليوم تحذيرات الحكومة الألمانية من هجوم عسكري واسع النطاق في مدينة رفح.

وقال شولتس خلال حوار مع المواطنين في دائرته الانتخابية في بوتسدام: “ما نقوله هو أن الحرب يجب أن تدار بطريقة يتم فيها الالتزام بقواعد القانون الدولي”. وأضاف: “لذلك كنا دائما واضحين في القول: لا يمكننا تصور شن هجوم في رفح دون وقوع خسائر بشرية فظيعة وغير مسؤولة”.

وبدوره، أشار هابيك إلى أن الحكومة الألمانية دائما ما كانت تقول إنه “لا يجب على إسرائيل تنفيذ هذا الهجوم، على الأقل ليس بالطريقة التي تعاملت بها في قطاع غزة من قبل أي بالقصف على مخيمات اللاجئين وما إلى ذلك”.

يذكر أن هابيك المنتمي إلى حزب الخضر يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد وحماية المناخ في الحكومة الألمانية في برلين.