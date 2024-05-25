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لبيد: على الحكومة إغلاق قضية صفقة الرهائن الآن

لبيد: على الحكومة إغلاق قضية صفقة الرهائن الآن
السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد إن "هناك قرارا واحدا يتعين على الحكومة اتخاذه، وهو إغلاق ملف صفقة الرهائن في قطاع غزة الآن.

العالم-الاحتلال

وقال لابيد "في هذا المساء كنت مع عائلات المختطفين في ساحة المختطفين، وعند بوابة بيغن. أولادنا وبناتنا يموتون هناك واحدا تلو الآخر، ويجب ألا نفوت الفرصة مرة أخرى لإعادتهم إلى ديارهم".

يأتي هذا في وقت يتزايد فيه الحديث عن إمكانية استئناف المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وكيان الاحتلال.

وأوردت صحف عبرية ان اجتماعا عقد مؤخرا في فرنسا بمشاركة إسرائيلية قطرية أمريكية لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن، وفق مقترحات جديدة يقدمها الوسطاء المصريون والقطريون.

وتتصاعد الاحتجاجات من جهة عائلات الأسرى الصهاينة مطالبة بعقد صفقة فورية بين الاحتلال وحركة حماس.

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