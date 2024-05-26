الاحتلال يواصل اجتياحه البري لرفح وجباليا وأجزاء من شمال غزة

العالم - فلسطين المحتلة

أفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر طبية، بأن فرق اسعاف ومواطنون قاموا بانتشال جثامين 6 شهداء بعد استهداف صاروخي من جيش الاحتلال الاسرائيلي منزلًا لعائلة قشطة في منطقة خربة العدس شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي بالقذائف مخيم يبنا وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة ووصول إصابات الى مستشفى الكويت التخصصي غرب المدينة.

وقصفت طائرة حربية اسرائيلية شقة سكنية في برج الإيمان بمخيم 2 في النصيرات وسط قطاع غزة، واستهدفت غارة جديدة من طائرة حربية اسرائيلية مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار من دبابات الاحتلال الإسرائيلي منطقتي سوق الحلال وحي قشطة جنوب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وقصف مدفعي اسرائيلي عنيف يستهدف مناطق شمال قطاع غزة، وقصف جوي اسرائيلي استهدف منزلاً في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35903 مواطنين، وإصابة 80420 آخرين.

وأصيب مواطنون باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في برج الإيمان بالنصيرات وسط قطاع غزة، سبقه قصف الاحتلال منزل عائلة “النواس” في مخيم 1 وسط مخيم النصيرات.

وقصفت مدفعية الاحتلال بكثافة مناطق متفرقة. في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد "المركز الفلسطيني للاعلام"، أن قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية بعنف جباليا عقب إعلان الناطق باسم كتائب القسام تنفيذ عملية مركبة أسر بها جنود صهاينة.

وقصفت طائرات الاحتلال بناية “عبيد للمجمدات”، مقابل مخبز الشرق الجديد في تل الزعتر شمال القطاع ودمرتها بالكامل.

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، مدينة نابلس، وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت المدينة، وداهم جيش الاحتلال عمارة سكنية في شارع 24 في المدينة.

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية دوما جنوب مدينة نابلس، وسيرت مركباتها العسكرية في شوارعها.

الاحتلال يقتحم مدينة جنين ومخيمها

وفجر اليوم الاحد أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة ومخيم جنين.

واوضحت مصادر محلية، أن عددا من المركبات برفقة جرافة عسكرية اقتحمت المدينة من شارع الناصرة ومن شارع جنين نابلس، واعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات السكنية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اطلقت الاعيرة النارية وقنابل الغاز باتجاههم.

ولفتت إلى أن جرافة عسكرية قامت بأعمال تدمير وتخريب في البنية التحتية في شارع السكة بالمدينة، وفي عدد من الشوارع في المخيم، كما قامت جرافة عسكرية بهدم مخبز في المخيم.