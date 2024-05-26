حكومة صنعاء تبارك عملية أسر 'القسام' جنود صهاينة بجباليا

العالم - فلسطين

وثمن المكتب بقوله: لقد رفعتم رأس الأمة عاليا بجهادكم واستبسالكم وأذهلتم العالم كله بصبركم وثباتكم وانتصاراتكم، مشيدا بأن هذه العملية واحدة من العمليات البطولية التي تفتك بالعدو الإسرائيلي وتلحق به الخسائر الفادحة.

وأكد المكتب السياسي لأنصار الله أن هذه العمليات تأتي في سياق الحق الطبيعي والمشروع في الرد على مجازر الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة عن أسر وقتل جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي بكمين داخل نفق في جباليا، مع دخول الحرب على غزة يومها الـ233، فيما استهدفت غارات مناطق متفرقة في القطاع المحاصر، مخلفة شهداء وجرحى، وسط كارثة إنسانية متفاقمة في ظل شح الغذاء والدواء الكافي والتعطل شبه الكامل للقطاع الصحي والدمار الهائل في البنية المدنية.