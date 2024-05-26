إحياء مفاوضات غزة وخطوط أميركية عريضة للصفقة

العالم – مع الحدث

ما مضمون صياغته لخطوط عريضة قيل إنها من أجل وقف نار مؤقت وتبادل الأسرى مع استعداد إسرائيلي لتنازلات خلال مفاوضات الأسبوع المقبل؟

هل وافق مجلس الحرب فعلا على تسوية بشان عدد الأسرى الذين سيتم إطلاقهم رغم وجود نقاط عالقة مع حماس علما أن مجلس الحرب سيعقد اجتماعا لبحث المفاوضات يوم الأحد؟

ماذا عن رسائل الفيديوهات المصورة والتي تبثها حماس للأسرى لديها وألا سبيل لإطلاقهم إلا بالتفاوض وهي مرفقة اليوم بعبارات هكذا يقتل نتنياهو وحكومته الأسرى واسألوه عن أسمائهم؟

وتستضيف هذه الحلقة في الإستوديو ببيروت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي هيثم أبوالغزلان، ومن بروكسل السفير العراقي السابق د.جواد الهنداوي.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..