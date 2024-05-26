تعازي دول المغرب العربي لإيران

العالم - المغاربية

اما المغرب، فقد شهد احتجاجات حاشدة واصرار شعبي علی اسقاط التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وفي الجزائر، كان هناك لقاء موسع بين الرئيس الجزائري وقادة الاحزاب السياسية ومطالبات باصلاح دور الاحزاب وتعديل بعض القوانين.

اما تونس فقد شهدت انتقادات للتدخلات الخارجية وايضاً شهدت استعداد لإعلان قيام جبهة حقوقية موحدة.

القائمة بأعمال المبعوث الأممي الی ليبيا كشفت عن ملامح مهمتها الجديدة وسط تزايد تأثير الدخلات الخارجية.

في موريتانيا يتنافس 7 مرشحين في الانتخابات الرئاسية وهناك تحالفات لجر الرئيس الحالي لشوط ثان.

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