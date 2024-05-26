تل أبيب أمام خيارين أحلاهما مُر

العالم - الاحتلال

ضربات موجعة تلقاها بنيامين نتنياهو وكيانه سواء الاعتراف بدولة فلسطين والذي جاء من قبل بعض الدول الاوروبية وطلب المدعي العام من محكمة الجنايات الدولية باصدار مذكرات توقيف بحقة وبحق وزير حرية ومطالبته بوقف حربة باتجاه رفع من قبل محكمة لاهاي؛ كل ذلك جعل الكيان يتخبط وتتسع رقعة الخلافات الداخلية السياسية والامنية حتى ذهب رئيس الحكومة الاسبق اولمرت واصفا حكومة نتنياهو بمجموعة من المجانين والمتعطشين للدماء والخراب يتحكمون بنا.

وقال الکاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات لقناة العالم:"هذا مؤشر علی ازدياد عزلة الاحتلال علی المستوی العالمي، دولة الاحتلال تصبح منبوذة علی المستوی السياسي والاقتصادي وصولاً الی فرض منع تصدير السلاح الی دولة الاحتلال ولذلک هي تخسر الجبهة الاوروبية والاميرکية والرأي العام يتحول بشکل کبير جداً".

وعلى وقع تلك الانقسامات والضغوط الدولية يخرج الشارع الاسرائيلي من جديد وبشكل كبير بتل ابيب والقدس المحتلة مطالباً بإسقاط نتنياهو وزمرته الحاكمة واجراء انتخابات مبكرة واستعادة المحتجزين.

وقال مدير مرکز القدس الحقوقي زياد الحموري:"المظاهرات، تعلن بشکل واضح انها تريد استقالة هذه الحکومة ومحاکمتها، انهم يريدون انتخابات وهذا واضح ومعلن وبالتالي اليوم الخلافات کثرت حتی في الجيش وأصبح هناک احتجاجات في داخل الجيش وهناک استقالات ولجان تحقيق سوف تتشکل".

واظهر استطلاع للرأي لصحيفة معاريف العبرية بأن اكثر من 68 بالمئة يرون ان الحكومة برئاسة نتنياهو لم تنجح باستعادة المحتجزين بالحرب ولم تقم بما هو كافي لاستعادتهم وبأنها اضاعت فرص كثيرة من خلال ابرام صفقة تبادل.

ويقال بأن أمام بنيامين نتنياهو خيارين أحلاهما مر، الاول ان يتحدی العالم بمفرده وهو بهذا الوضع المترهل والمتخبط؛ او ان ينصاع ويقدم تنازلات ستکون صعبة عليه وهو بذلک يعلن هزيمته رسمياً.