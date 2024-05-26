الأميركان أدركوا الخطر الوجودي الذي بات يواجه الاحتلال + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" قال جواد الهنداوي: نحن في حقبة زمنية جديدة من عمر فلسطين، حيث تحولت فلسطين من قضية إلى دولة.

ولفت إلى أن التفاوض على الأسرى أصبح الآن بالنسبة للعالم ولأميركا وللإسرائيليين موضوعاً مهماً، كما أصبح جزءاً من تفصيلات الملف المتخم بالمتغيرات الجوهرية والاستراتيجية.

ونوه إلى أن الخطر الوجودي الذي يواجه إسرائيل ليس فقط خطر ميداني عسكري في المنطقة، وإنما خطر وجودي استراتيجي سياسي كبير جدا.

وأشار إلى أن قرار محكمة العدل الدولية مهم جدا، وأدرك الأميركان خطورة هذا الموضوع، لذلك سارعوا ويركضون حاليا من أجل حلحلة الموقف.

وأوضح أن الكيان الإسرائيلي إذا ما نفذ خلال شهر قرار المحكمة بالخروج من رفح سوف يرفع الموضوع إلى مجلس الأمن، وفي هذه الحالة سوف تحرج الولايات المتحدة والدول الأوروبية وإسرائيل.

وأضاف: وفي حالة تصويت أميركا بالفيتو.. فهؤلاء الذين كانوا يقولون نحن لا نريد أن نهاجم رفح.. سوف يكونون في موقف محرج جدا.

وخلص جواد الهنداوي إلى القول: ليس هناك أهداف عسكرية أو سياسية لحرب الإبادة التي تقودها إسرائيل، وإنما أصبح لحماس وللمقاومة في غزة أهداف وأجندات سياسية، حيث باتت هي التي تفاوض من أجل تحقيق أهدافها السياسية.

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