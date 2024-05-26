القائد العام للجيش الايراني: ايران راسخة وتتقدم بقوة

العالم - ايران

وعلى هامش مراسم تأبين شهداء الخدمة التي أقيمت اليوم الاحد في مقر قيادة الجيش الايراني، وفي اشارة الى استشهاد آية الله رئيسي والوفد المرافق له، اوضح القائد العام للجيش الايراني اللواء سيد عبد الرحيم موسوي بأن الشعب الايراني العظيم والممتن منذ لحظة سماعه الخبر، عبر عن كل مشاعره وعواطفه بكل طريقة ممكنة لتكريم هؤلاء الأحبة.

واكد اللواء موسوي على ان العالم قد اندهش من عظمة الشعب الايراني، موضحا انه وعلى الرغم من كل المؤامرات الإعلامية التي اوجدها البعض ليتمكنوا من إلحاق جرح آخر بهذه الأمة من هذا الفقد الا ان حضور الملايين من الشعب الايراني في مراسم تشييع جثامين الشهداء الطاهرة وفي المراسم التأبينية التي أقيمت أظهر أن إيران والشعب الإيراني العظيم مازالا على قيد الحياة وراسخان ويتقدمان بقوة.

ولفت القائد العام للجيش الى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعاني فيه ايران الفقد الاليم وهذه ليست المرة الأولى ايضا التي يمر فيها هذا الشعب بمثل هذه العقبات والمشاكل،مؤكدا على ان الشعب الايراني العظيم سيتخطى هذه المرحلة ببركة ولاية الفقيه وحكمة قائد الثورة الاسلامية،مضيفا بان شمس الثورة الإسلامية الساطعة ستبقى مشرقة بنورها وسيرفرف علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية متألقا شامخا في العالم.

وفي اشارة الى الصعاب التي واجهها الشعب الايراني، بيّن اللواء موسوي بأن الشعب الإيراني يخرج دائما منتصرا فخورا من قلب النيران، مضيفا بأن في الأيام المقبلة ستكون مرحلة انتخابات رئاسية، و سيثبت الشعب الايراني مرة أخرى وقوفه في وجه الأعداء دعما لمواقفه الثورية، وهذا بفضل صبر وصمود أسر الشهداء ودماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل هذا الوطن.