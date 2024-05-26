نخبة النخبة.. تعرف علی الوحدة الاسرائيلية التي أسرتها القسام

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح ان الوحدة التي تحدث أبوعبيدة عن استدراج جنودها وأسر وقتلهم هي وحدة شيطت التي تعتبر نخبة النخبة من جنود الجيش الاسرائيلي ويتم استدعائها للمهمات الصعبة.

وأکد مراسل قناة العالم ان الاعلان عن أسر أفراد هذه الوحدة الإسرائيلية أعاد البسمة والحياة والمعنويات للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت أبشع عدوان منذ 233 يوم.

وکان "أبوعبيدة" قد أعلن يوم السبت، عن استدراج قوة إسرائيلية إلى أحد الأنفاق، والذين وقعوا بين قتيل وأسير وجريح.

وأشار مراسل العالم الی رد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري الخبر على الخبر، حيث نفی أي حادثة اختطاف لجنوده.

واستدعى النفي الإسرائيلي ظهور مقطع فيديو نشرته "القسام"، يُظهر عملية سحب جندي مصاب أو قتيل من نفق، أتبعه لقطات لأسلحة وخوذات جنود إسرائيليين التُقطت من موقع العملية العسكرية.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها كتائب القسام أو الفصائل الأخرى في غزة عن أسر جنود إسرائيليين منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.