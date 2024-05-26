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حزب الله: انتصار العام 2000 سيتجدد في معركة النصرة لغزة

حزب الله: انتصار العام 2000 سيتجدد في معركة النصرة لغزة
الأحد ٢٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكد عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق، أن “العالم بأسره يقف عاجزاً أمام الجنون والإجرام الإسرائيلي، والمقاومة هي التي تضع حداً لهذا الإجرام والجنون الإسرائيلي”.

العالم - لبنان

وخلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه الحزب ل “الشهيد السعيد على طريق القدس” علي حسن سلطان في حسينية بلدة الصوانة الجنوبية، في حضور عدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي، شدد قاووق على أن “إسرائيل التي تستخف بكل القرارات العربية والدولية، تحسب ألف حساب لقدرات وجبهات المقاومة”.

وأشار إلى أن “إسرائيل اليوم هي أضعف بمرات ومرات عمّا كانت عليه في أيار العام 2000، والمقاومة أقوى مرات ومرات عمّا كانت عليه في أيار العام 2000”.

وجدد قاووق تأكيده أن“انتصار العام 2000 سيتجدد بانتصار جديد في مواجهة ومعركة النصرة لغزة، وما التصعيد الإسرائيلي بقصف البيوت والاغتيالات إلاّ محاولة يائسة للخروج من هزيمته للضغط على المقاومة لإيقاف جبهة المساندة، ولكن ردنا على الاغتيالات والتدمير هو في الميدان، من خلال العمليات النوعية التي فاجأت العدو وأذلته بالصوت والصورة”.

ولفت قاووق إلى أنه “لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، تشن طائرات لبنانية غارات جوية على المواقع الإسرائيلية في فلسطين المحتلة”.

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