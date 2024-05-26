الاحتلال ينسحب من جنين بعد تدمر 12 محلاً تجارياً

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم في جنين ان المواطنين والجهات المحلية المسؤولة عن اعادة تأهيل البنی التحتية باشروا عملهم منذ صباح اليوم بعد انسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من مخيم جنين.

ووثقت مراسلة العالم تدمير قوات الاحتلال 12 محلاً تجارياً في وسط مخيم جنين وتجريف الشوارع الرئيسية في المخيم.

وبدأ الاقتحام الاسرائيلي في منتصف الليلة الماضية ثم استمر حتی صباح اليوم. وجاء هذا الاقتحام بعد يوم واحد من انسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من مخيم جنين بعد اقتحام دام لأكثر من 48 ساعة داخل مخيم جنين تخلله استشهاد 12 مواطناً فلسطينياً واصابة العشرات.

وزاد الاقتحام الاسرائيلي من الخسائر الاقتصادية علی المخيم حيث كانت الخسائر قد بلغت قبل ذلك ما يعادل 8 ملايين دولار.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية من كافة مداخلها معززة بأكثر من 30 آلية عسكرية.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين والقوات المقتحمة تخللها تفجير المقاومين عبوات ناسفة محلية الصنع علی تخوم المخيم.

وداهمت قوات الاحتلال عدداً من المباني ونشرت فرق القناصة فيها كما دوت صفارات الانذار في المدينة والمخيم.

وأعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الاسلامي انها تتصدی لقوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص.