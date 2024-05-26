المقاومة تنفذ العديد من العمليات القتالية في محوري الشمال والجنوب + فيديو

العالم – خاص بالعالم

رغم توسيع الاحتلال الإسرائيلي عمليته شمالا وجنوباً إلا أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مازالت قادرة على تكبيد جيش الاحتلال خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

ففي محور الاشتباك بشمال القطاع وخاصة جباليا فجرت كتائب القسام عبوة ردعية في قوة إسرائيلية قرب مدخل نفق شرق مخيم جباليا، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، ودمرت عددا من الدبابات في أماكن متفرقة من المخيم.

القسام تمكنت أيضاً من تفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية وإيقاع أفرادها بين قتيل ومصاب، وقنصت جنديا إسرائيليا في منطقة المشروع بالمخيم.

أما سرايا القدس فدكت بوابل من قذائف الهاون تجمعا لجنود الاحتلال في حي القصاصيب بمدينة جباليا.. وفي مدينة رفح جنوباً استهدفت كتائب القسام دبابة ميركافا وجرافة عسكرية بقذيفتي تاندوم وياسين 105 ودكت جنودا وآليات الاحتلال في محيط بوابة صلاح الدين جنوب المدينة.

فيما استهدفت سرايا القدس بصاروخ موجه من نوع 107 تجمعا لقوات الاحتلال في منطقة تبة زرع، وقصفت تموضعا لجنود الاحتلال على خط الإمداد جنوب تل الهوى في محور نتساريم، وقنصت جندياً إسرائيليا هناك.

عمليات المقاومة امتدت إلى داخل كيان الاحتلال حيث قصفت سرايا القدس مستوطنة سديروت برشقات صاروخية وذلك بالتزامن مع توجية القسام ضربات إعلامية لكيان الاحتلال، فبعد الإعلان عن الضابط أساف حمامي مسؤول اللواء الجنوبي في فرقة غزة أسير لديها وجهت رسالة جديدة خاطبت فيها أهالي الجود الأسرى أن لا يسمحوا لنتنياهو بأن يقتل ما تبقى من أسرى أحياء في حوزة المقاومة.

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