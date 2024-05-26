المقاومة تستهدف تل أبيب بالصواريخ لأول مرة منذ بضعة أشهر(فيديو)

العالم - فلسطين

وقال جيش الإحتلال إن 8 صواريخ على الأقل أطلقت باتجاه وسط "إسرائيل"، من مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، حيث تقاتل قواته المقاومة.

من جهتها، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية كبيرة ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

ودوت صفارات الإنذار في " كفار سابا وهرتسيليا وصوفين وتل أبيب وبيتحتكفا".

في سياق متصل نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين مشاهد استهداف مقاتليها تجمعا للآليات الإسرائيلية بعبوات "أبابيل" شرقي مخيم جباليا.

وعرضت كتائب "القسام" أمس مشاهد من استهدافها لدبابة وجرافة وجنود وآليات للجيش الإسرائيلي في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة مساء أمس تنفيذ مقاتلي القسام عملية مركبة شمال قطاع غزة وتمكنوا من الاشتباك مع أفراد قوة إسرائيلية وأوقعوا جميع أفرادها بين قتيل وجريح وأسير.