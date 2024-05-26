طهران تؤكد إستمرارها في تعزيز العلاقات مع دول الجوار

العالم – خاص بالعالم

القائم بأعمال الرئاسة الإيرانية محمد مخبر اكد أن الاستراتيجية الأساسية لبلاده في دعم حركات المقاومة، وبالخصوص الفلسطينية منها لن تتغير بتغير الأشخاص.

وشدد مخبر خلال تلقيه اتصال من الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة إن عملية الوعد الصادق هي إحدى نتائج حركة المقاومة التي كسرت هيمنة أميركا والكيان الإسرائيلي، معتبرا ان استراتيجية المقاومة هي الطريقة الأكثر فعالية للمواجهة مع جرائم واعتداءات الکيان الاسرائيلي.

بدوره شدد النخالة على الدور البارز الذي لعباه الشهيدان ابراهيم رئيسي وحسين أمير عبداللهيان في دعم فلسطين ومقاومتها.

وفي الإطار وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري كني ايضا شدد على دعم المقاومة وتعزيز العلاقات الثنائية مع دول المنطقة.

وقال باقري ان الحكومة الايرانية ستواصل سياسة حسن الجوار الستراتيجية لكونها تشكل ضرورة من اجل تعزيز الاستقرار والامن الاقليميين، مشيرا ان جميع القادة والمسؤولين في بلدان المنطقة تتوفر لديهم هذه القناعة والفهم المشترك الذي يشكل رصيدا استراتيجيا للاستقرار الاقليمي.

وردا على سؤال حول رؤيته تجاه العلاقات مع دول عربية مثل الاردن والبحرين ومصر، اكد باقري كني أن علاقات بلاده مع جميع الدول الاسلامية اخذة بالنمو وان هناك جهودا تبذل للارتقاء بهذه العلاقات والاواصر لتبلغ المستوى المطلوب في اطار الاليات المتفق عليها.

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