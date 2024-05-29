آيزنكوت: نتنياهو فشل في الأمن والاقتصاد..ولو أجريت انتخابات لفازت حماس

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء عن استكماله عملية السيطرة على محور فيلادلفيا بالكامل وعثور قوات الاحتلال على 82 فتحة أخرى بالقرب من محور فيلادلفيا.

وأشار مراسلنا إلى أن جيش الاحتلال كان قد ادعى بأنه قد عثر في وقت سابق اليوم على 20 نفقًا بالقرب من محور فيلادلفيا، بعضها يعبر إلى داخل مصر.

ونوه مراسلنا إلى شن الوزير في كابينيت الحرب الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، هجوما حادا على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال مشاركته اليوم، الأربعاء، في مؤتمر للأمن والإستراتيجية نظمته كلية نتانيا، معتبرا أنه يزرع "وهما كاذبا" عبر الشعارات التي يرددها بشأن الحرب على غزة، مشددا على أنه "فشل على الصعيدين الأمني والاقتصادي".

ونوه مراسلنا أن آيزنكوت قال إن "من المستحيل تسويق شعار جذاب وهو ‘النصر المطلق، النصر المبين‘ في الحرب ضد الإرهاب. الاختبار دائمًا يكون بعيد المدى، عليك أن تبحث عن شيء يصعب تفسيره، ولكنه انتصار من خلال انقلاب إستراتيجي. الحرب على الإرهاب معقدة ومتواصلة؛ من يقول إننا سنفكك بضعة كتائب في رفح ثم نعيد الأسرى فهو يزرع وهما كاذبا".

وأضاف آيزنكوت أن "نتنياهو فشل في الأمن والاقتصاد؛ في الآونة الأخيرة، تدخل الاعتبارات السياسية وغيرها من الاعتبارات في عملية صنع القرار"، وشدد على أن "حماس ، بل هي حركة أيديولوجية. حتى لو أجروا انتخابات في غزة اليوم، فإنها ستفوز"،

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