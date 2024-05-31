إستشهاد 16يمنيا بغارات امريكية وبريطانية على محافظات الحديدة

العالم – خاص بالعالم

تصعيد أمريكي بريطاني جديد على عدة محافظات يمنية، بغارات جوية مكثفه إستهدفت المباني الحكومية الخالية من الثكنات العسكرية كما تزعم واشنطن، حيث أعلن مكتب الصحة في محافظة الحديدة، عن إستشهاد 16 شهيداً وسقوط أكثر من 40 جريحا من العاملين وحراس المباني في ميناء الصليف والاذاعة.



هدف العدوان الامريكي البريطاني من هذا التصعيد حرف بوصلة اليمنيين عن المعركة المقدسة وإسناد المقاومة في غزة، الا ان اليمنيين بتضحياتهم عازمين على خوض المعركة وعدم التراجع، وما أعلنه الناطق الرسمي لقوات المسلحة عن إستهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ايزنهاور" في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة والبالستية الا دليلاً واضحا على ذلك.

وقال اللواء احمد البشري وكيل اول محافظة الحديدة:"هذه الجريمة هي محاولة من العدو الامريكي والبريطاني من أجل ثني الشعب اليمني عن موقفه وهي نوع من العقاب بسبب موقف اليمنيين العظيم المساند للشعب الفلسطيني، ونقول له... لن تضرنا هذه الغارات قد جرّبت كثيرا وانت منذ ثمانية أشهر تحاول ثني الشعب اليمني وايقاف العمليات لاسناد الشعب الفلسطيني ولم تفلح فيها".

استهداف الأعيان المدنية وانتهاك القوانين الدولية جريمة حرب مكتملة الأركان، هكذا اعتبرتها الاوساط السياسية والاجتماعية في اليمن، وطالبت القوات المسلحة بالرد المباشر والفوري على أي عدوان.

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