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تشاهدون في برنامج بانوراما..

غزة، المقاومة تأسر مزيدا من جنود الإحتلال.. تل أبيب تحت ضغط صواريخ المقاومة ومطالب الهدنة

غزة، المقاومة تأسر مزيدا من جنود الإحتلال.. تل أبيب تحت ضغط صواريخ المقاومة ومطالب الهدنة
الأحد ٢٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول تمكن كتائب القسام من أسر جنود اسرائيليين في قطاع غزة إثر تنفيذها عملية استدراج نوعية لقوة اسرائيلية هي الأولى منذ بدء العدوان على القطاع.

العالم - بانوراما

واستدرجت كتائب القسام قوة اسرائيلية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا، واشتبكت معها من مسافة صفر، وأسفرت العملية عن مقتل وإصابة وأسر جميع أفراد القوة الإسرائيلية.

وقال المتحدث العسكري بإسم كتائب القسام أبو عبيدة إن حكومة العدو تنتقل من فشل الى فشل.

بينما يحقق المجاهدون انتصارات متتالية في تلقين الاحتلال الدروس في محاور القتال.

وتكمن أهمية العملية في أنها وقعت بمنطقة تدعي قوات الاحتلال السيطرة عليها.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إعلان كتائب القسام قصف مدينة تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة ردا على المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.

ودوت صفارات الإنذار في سبع عشرة مستوطنة نتيجة قصف القسام. في هذه الأثناء يدور الحديث في الأوساط الاسرائيلية عن مساع جديدة لإحياء مفاوضات تبادل الأسرى في قطاع غزة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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