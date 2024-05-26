القوات اليمنية تسقط عددا كبيرا من مسيرات MQ_9 الأميرکية

العالم – المشهد اليمني

هذا وشددت القوات اليمنية من عملياتها ضد المصالح الاسرائيلية والدول الداعمة لها، حيث اعلنت في وقت سابق تنفيذ ثلاث عمليات نوعية على ثلاث سفن في البحرين الأحمر والعربي والبحر الأبيض المتوسط، في إطار المرحلة الرابعة من التصعيد إسنادا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



هذا وكان السيد عبدالملك الحوثي قد أعلن تصعيد العمليات البحرية، وقال إن إحدى العمليات نفذت باتجاه البحر المتوسط، لافتا الى أن عدد السفن المستهدفة حتى الآن بلغت اكثر من مئة وتسع عشرة سفينة مرتبطة بالكيان الإسرائيلي وبريطانيا والولايات المتحدة.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول دلالات اسقاط كل هذه المسيرات الامريكية المتطورة من قبل الجيش اليمني؟وكيف يفسر تصاعد مستوى الدفاعات الجوية اليمنية؟وما هي انعكاسات هذه العمليات التي ادت الى اسقاط كل هذه المسيرات؟ هل سيقلل التواجد الامريكي في اجواء اليمن؟وهل قلت الهجمات الامريكية في الاراضي اليمنية في الاونة الاخيرة؟ وماذا يعني ذلك بالنسبة للاوضاع العسكرية والاستراتيجية؟

كما يبحث البرنامج في معنى وصول العمليات العسكرية للبحر الابيض المتوسط؟ واعلان ذلك من قبل السيد عبدالملك الحوثي؟ما هي مبررات هذا التصعيد ومدى فاعليته في ردع الكيان؟وما الآليات التي ستتبعها القوات اليمنية في الوصول الى السفن المبحرة الى الكيان في البحر الابيض المتوسط؟

وعلرض البرنامج تقريرا يرصد آخر التطورات الميدانية، ودلالات وانعكاسات إسقاط المسيرات الامريكية.

ضيوف البرنامج:

- الخبير العسكري العقيد مجيب شمسان

- الاعلامي اليمني علي الزهري

التفاصيل في الفيديو المرفق ...