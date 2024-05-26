هنية: لا تراجع عن خط إيران في دعم المقاومة بعد رئيسي

العالم - فلسطين

وسأل الموقع من هنية : نريد أن نأخذ منكم رأيكم اليوم حول اللقاء مع سماحة القائد وما قاله سماحة القائد...

وأجاب السيّد إسماعيل هنيّة:

تكتسب اللقاءات مع السيد القائد أهمية خاصة دائماً، ولا سيما حينما تقف على هذه الرؤية الواضحة والكاشفة لطبيعة الصراع مع الكيان الصهيوني، وأيضاً هذا الإسناد المعنوي والعقائدي والسياسي للمقاومة على أرض فلسطين، ولا شك أن هذا اللقاء جاء ضمن هذا السياق. وقد تم التطرق أيضاً إلى رحيل رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ورفاقهما، وتم التأكيد من قبل سماحة القائد على أن الأخ الذي يتولى مسؤولية رئاسة الجمهورية سيستمر إن شاء الله في ذات السياسة وعلى ذات النهج في دعم القضية ودعم المقاومة، ولن يكون هناك أي تراجع عن الخط المستقيم الواضح للجمهورية الإسلامية.