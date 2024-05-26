الرئيس التونسي: «رئيسي» كان يؤكد دائما على حق شعب فلسطين في أرضه كاملة غيرمنقوصة

العالم - تونس

وفي معرض رده على هذا السؤال (كيف تنظرون إلى شخصية السيد الرئيس والسيد أمير عبداللهيان في تعزيز العلاقات بين إيران وتونس و توطيدها؟) قال قيس سعيد:

كان آخر لقاء جمعنا في الجزائر، وتباحثنا حول جملة من المواضيع المتعلقة في ذلك الوقت بموضوع المؤتمر الذي عقد في الجزائر، وكان لي حديث معه على انفراد، تحدثنا فيه عن جملة من القضايا، ومن بين أهم القضايا على الإطلاق: الحق الفلسطيني، حق الشعب الفلسطيني في أرضه كاملة غير منقوصة، وإقامة دولته المستقلة إن شاء الله تعالى، في القدس الشريف، في ثالث الحرمين الشريفين، وأنا على يقين من أننا حينما نجتمع على كلمة الحق، ونكون على صف واحد، يمكننا أن نواجه كل التحديات من أي جهة كانت. المهم أن نتعاضد، وأن نتآخى، وأن نعمل معاً من أجل أهداف مشتركة، ولا أشك أنها مشتركة. سنعمل إن شاء الله في المستقبل على هذا؛ لأننا نؤمن بنفس المبادئ، ونتطلع إلى نفس المستقبل. رحم الله من اختارهم إلى جانبه، وألحقهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.