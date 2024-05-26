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بالفيديو…عشرات الشهداء والجرحى إثر قصف صهيوني استهدف مخيما للنازحين شمال غربي رفح

الأحد ٢٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

استشهد أكثر من 40 شخصا وأصيب العشرات بينهم أطفال في قصف صهيوني استهدف مخيما للنازحين شمال غربي مدينة رفح الفلسطينية.

العالم-فلسطين

وقالت لجنة الطوارئ في رفح، في بيان لها، إن "هناك عشرات الشهداء والجرحى في قصف للاحتلال استهدف خيام النازحين"، مؤكدا أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بقصف خيام النازحين".

وأضافت اللجنة، أن النيران اشتعلت في خيام النازحين، مؤكدا أن "المجزرة المرتكبة تنسف كل ادعاءات الاحتلال بوجود مناطق آمنة في رفح".

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الغاشم على مخيمًا للنازحين شمال غرب مدينة رفح، وجاري البحث عن مفقودين في المكان".

أما الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد قال إن "المنطقة التي استهدفها الاحتلال في رفح الفلسطينية منطقة إنسانية وسبق أن أجبر الفلسطينيين على النزوح إليها".

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