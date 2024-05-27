السعودية: لا يمكن لإسرائيل أن تكون موجودة دون وجود دولة فلسطين

العالم-السعودية

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية السعودي مع نظيره النرويجي إسبن إيدي، ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وذلك بعد اجتماع وزاري عربي أوروبي في بروكسل لبحث القضية الفلسطينية.

وشدد على أن "إسرائيل" تعرض حياة المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية للخطر. وقال "الأوضاع في قطاع غزة تتدهور بشكل غير مقبول".

وقال الفرحان: "نركز على الحفاظ على حل الدولتين.. هناك توافق دولي على أن الطريقة الوحيدة لتأمين حماية حقوق الفلسطينيين وإسرائيل، هي حل الدولتين.. على إسرائيل أن تعترف أن حل الدولتين يصب في مصلحتها وتأمين وحماية مصالحها".

من جهته، قال بوريل إن "حل الدولتين ليس تنازلا مؤلما لإسرائيل، وليس خطرا على أمنها إنما العكس.."، لكنه أكد أن "الحكومة الإسرائيلية غير مقتنعة بهذا الحل".

وعبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان خلال زيارة قام بها إلى الاراضي المحتلة الأسبوع الماضي عن "خيبة أمل" بعد لقائه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لأنه لا يرى خطة لدى الاحتلال لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأعلنت النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة أثارت استياء تل أبيب وترحيب فلسطين.