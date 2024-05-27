5 شهداء وجرحى في منزل استهدفته طائرات الاحتلال شمال غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وافاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، باستشهاد طفل جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الكردي بالبريج وسط قطاع غزة، فيما استهدفت غارة لطائرات الاحتلال الحربية شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، وسجلت عدة إصابات جراء قصف استهدف منزلا لعائلة الحلو شرق مسجد صلاح شحادة بمخيم 1 في النصيرات.

وارتكب الاحتلال الليلة الماضية مجزرة بشعة استهدفت خيام النازحين في رفح.

وأفاد مراسل المركز، أنّ نحو 35 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين غربي رفح جنوبي قطاع غزة.

كما ارتقى 5 شهداء بينهم حامل في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غربي رفح.

من جهةاخرى، استهدفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم جباليا شمال غزة.

ونفذ طيران الاحتلال غارة استهدفت شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,984 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 80,643 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

الاحتلال يقتحم بلدة كفردان ويفجر عددا من المركبات

وفجر اليوم الاثنين ايضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة كفردان غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال اقتحم البلدة، وقام بتفجير عدد من المركبات، كما استولى على عدد آخر، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص، وقنابل الغاز السام، وقنابل الصوت دون وقوع أي اصابات.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في البلدة، كما اعتلى الجنود أسطح عدد منها.

الاحتلال يشرع بهدم محلين تجاريين في بلدة حزما

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بهدم محلين تجاريين في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وقد شرعت جرافات الاحتلال بهدم محلين تجاريين يعودان للمواطن بسام فزاع في بلدة حزما.