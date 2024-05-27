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بن زايد والسيسي وقادة عرب آخرون يزورون الصين هذا الأسبوع

بن زايد والسيسي وقادة عرب آخرون يزورون الصين هذا الأسبوع
الإثنين ٢٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

يزور رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس التونسي قيس سعيّد الصين هذا الأسبوع وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في بكين الاثنين.

العالم- اسيا والباسيفيك

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان إن الزعماء سيجرون من 28 أيار (مايو) إلى 1 حزيران (يونيو) "زيارات دولة للصين ويحضرون حفل افتتاح المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي".

وقال نائب وزير الخارجية دينغ لي، خلال مؤتمر صحافي في بكين، إن الرئيس شي جينبينغ سيحضر المنتدى ويُلقي خطابا الخميس.

وأضاف أنّ شي "سيجري أيضا محادثات مع رؤساء الدول الأربعة على التوالي لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وذكر دينغ أن المنتدى سيهدف إلى تعميق "التوافق بين الصين والدول العربية" وسيشارك في رئاسته كبير الدبلوماسيين وانغ يي ونظيره الموريتاني.

وأشار إلى أنّ الزعماء سيكون لهم موقف مشترك بين الصين والدول العربيّة بشأن القضيّة الفلسطينيّة.

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