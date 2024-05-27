إعلام عبري: انفجار ضخم جنوب تل أبيب (فيديو)

العالم- فلسطين المحتلة

وأشارت وسائل الإعلام إلى سماع دوي انفجار ضخم في المنطقة المذكورة وبعده أبلغ السكان عن اشتعال النيران في حافلة صغيرة عند مفترق حولون في تل أبيب.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت فجر اليوم الإثنين، بلدة كفردان غرب جنين، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأفادت بأن جيش الاحتلال اقتحم البلدة، وقام بتفجير عدد من المركبات، كما استولى على عدد آخر، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص، وقنابل الغاز السام، وقنابل الصوت دون وقوع أي إصابات.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في البلدة، كما اعتلى الجنود أسطح عدد منها.

وكانت مصادر محلية قد أفادت باستشهاد 40 مواطنا على الأقل، وإصابة آخرين، جراء استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين في مخيم نزوح تم إنشاؤه حديثا قرب مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمال غرب رفح، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت عددا كبيرا من الشهداء والإصابات عقب استهداف الاحتلال خيام النازحين برفح.