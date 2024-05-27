الإثنين ٢٧ مايو ٢٠٢٤
٠٥:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

في رسالة لمجلس الشورى الإسلامي؛

قائد الثورة: اداء اليمين الدستوري ليس عرضا او احتفالا

قائد الثورة: اداء اليمين الدستوري ليس عرضا او احتفالا
الإثنين ٢٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

وجه قائد الثورة الإسلامية اية الله السيد علي خامنئي، رسالة للمشاركين في افتتاح الدورة الـ12 لمجلس الشورى الإسلامي، قائلا: ان اداء اليمين الدستوري ليس عرضا او احتفالا؛ وهو قَسم صادق ومسؤول سيكون له تداعيات في الدنيا والآخرة.

العالم - ايران

يتبع..

روابط ذات صلة

احدث النتائج الرسمية للجولة الثانية للانتخابات البرلمانية في ايران  