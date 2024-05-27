بدء الدورة الثانية عشرة لمجلس الشوری الإسلامي

العالم - ايران

وحضر رئيس السلطة القضائية، وسفراء الدول المختلفة في طهران، ورؤساء الدورات السابقة لمجلس الشوری الإسلامي وممثل قائد الثورة الإسلامیة حجة الإسلام محمد محمدي كلبايکاني ومجموعة من عوائل الشهداء الذين دافعوا عن المراقد المطهرة ووزراء الحكومة الـ 13 (الحكومة الحالية) والقائم باعمال رئيس الجمهورية الايرانية، وجمع من مسؤولي البلاد والقادة العسكريين في حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة لمجلس الشوری الإسلامي.

ورافق بداية مراسم افتتاح الدورة البرلمانية الثانية عشرة عزف نشيد الجمهورية الإسلامية من قبل الوحدة العسكرية للجيش.

وفي هذه المراسم وبعد تأسيس هيئة الرئاسة تم عرض تقرير النائب التنفيذي لمجلس النواب، ومن ثم قراءة رسالة قائد الثورة بمناسبة بداية الولاية الثانية عشرة للبرلمان الايراني.

وقرأ حجة الإسلام محمدي كلبايكاني رسالة قائد الثورة بمناسبة بدء أعمال الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي.

و وجه سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي (مد ظله العالي)، رسالة بمناسبة افتتاح الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي.

وقرا نص رسالة قائد الثورة الإسلامية التي قرأها صباح اليوم حجة الإسلام والمسلمين محمدي كلبايكاني رئيس مكتب سماحة القائد في مراسم افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الشورى الإسلامي .