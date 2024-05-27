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حزب الله يستهدف مبنى تموضع فيه جنود الاحتلال بمستوطنة 'مرغليوت'

حزب الله يستهدف مبنى تموضع فيه جنود الاحتلال بمستوطنة 'مرغليوت'
الإثنين ٢٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

اعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان استهداف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة "مرغليوت" وتحقيق إصابات مؤكدة.

العالم- لبنان

وقالت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان اليوم الاثنين: استهدف مجاهدونا مبنىً يستخدمه جنود العدو في مستوطنة "مرغليوت" ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مؤكدة.

واضافت ان الاستهداف في مستوطنة "مرغليوت" يأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته ورداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة.

وهذا هو نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 27-5-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة مرغليوت ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مؤكدة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الاثنين 27-5-2024‏
‏18 ذو القعدة 1445 هـ

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