فيديو/استهداف ثلاثة مطاعم أمريكية ببغداد خلال 24 ساعة

العالم- العراق

وأعلنت وكالة السومرية نيوز ان مطعم "KFC" التابع لسلسلة المطاعم الامريكية فجر تعرض الأحد الى هجوم بعبوة ناسفة انفجرت امام باب المطعم.

والمطعم المشار إليه، هو فرع ضمن وكالة أميركية تمتلك عدة أفرع في العالم والعراق، ضمنها ببغداد، وتتعرض لحملة مقاطعة واسعة في إطار "مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل".

وسبق واحتج مواطنون عراقيون على افتتاح فرع "KFC" في جانب الكرخ من العاصمة العراقية بغداد، مطالبين بإغلاقه ووقف التعامل معه.

وفجر اليوم الاثنين، تعرض مطعمان اخران ضمن سلسلة المطاعم الامريكية لهجمات مشابهة في آن واحد، حيث تعرض مطعم KFC الجادرية لهجوم من قبل مسلحين قاموا بتكسير زجاج وأدوات المطعم .

كما تعرض مطعم "جيلي هاوس" في شارع فلسطين لهجوم بقنبلة يدوية.

واشارت الوكالة انه من غير المعروف اهداف وسبب هذه الهجمات المنتظمة على سلسلة المطاعم الامريكية في بغداد، وسط ترجيحات على ان الهجمات هذه قد تكون مرتبطة بالحرب على غزة، حيث سبق ان تمت مقاطعة هذه المطاعم والماركات في جميع انحاء العالم ومنها العراق بسبب دعم فروعها الرئيسية للكيان الصهيوني.