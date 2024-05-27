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الأردن يدين تواصل ارتكاب جرائم الحرب في قطاع غزة

الأردن يدين تواصل ارتكاب جرائم الحرب في قطاع غزة
الإثنين ٢٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استمرار جرائم الحرب البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وآخرها قصف مخيم للنازحين قرب مقر لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) غربي رفح يوم أمس، في تحد صارخ لقرارات محكمة العدل الدولية وانتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

العالم - الاردن

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، أن هذه الأفعال والجرائم، تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية كافة، وتمثل جرائم حرب على المجتمع الدولي بأكمله التصدي لها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فوري وفاعل، وإلزام كيان الاحتلال بتحمل مسؤولية ممارساته ومحاسبته على أفعاله، ووقف انتهاكاته المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأمين الحماية للمدنيين العزل في غزة ولمنظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة الأونروا التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للأشقاء الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة.

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