ايران.. انطلاق البرلمان الجديد في ظل غياب الرئيس الشهيد

العالم _ خاص بالعالم

مراسم الافتتاح شهدت حضور جمع من كبار مسؤولي البلاد بمن فيهم رئيس السلطة القضائية وسفراء الدول المختلفة في طهران ورؤساء الدورات السابقة لمجلس الشورى الإسلامي وممثل قائد الثورة الإسلامية حجة الإسلام محمد محمدي كلبايکاني ووزراء الحكومة الحالية والقائم باعمال رئيس الجمهورية الايرانية وجمع من القادة العسكريين.

وترأس جلسة افتتاح البرلمان هيئة رئاسية من أربعة نواب تضم الاثنين الأكبر سناً وآخرين هما الأقل سناً.

هذا وأكد قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي في رسالة وجهها لنواب البرلمان بمناسبة بداية الدورة الـ12 لمجلس الشورى الاسلامي على ان اداء اليمين الدستوري ليس عرضا او مجاملة؛ مشددا على ضرورة السعي لحلحلة قضايا البلاد بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية.

وقال رئيس مكتب قائد الثورة الإسلامية حجة الإسلام محمدي كلبايكاني: إن كل عضو في البرلمان يمثل الشعب الإيراني بأكمله. وهذا يعني أن العمل الرئيسي للنائب يتمثل في ضمان المصالح الوطنية كما يجب متابعة قضايا الدوائر الانتخابية في إطار نظرة شاملة لقضايا البلاد.

بدوره تناول وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي سير العملية الانتخابية المتعلقة بانتخابات الدورة الـ12 للبرلمان الايراني وفي جانب آخر من كلمته أكد أن الرئيس الأيراني الشهيد عمل على إحياء قيم ومثل الثورة الإسلامية في خطابه وسلوكه وأفعاله خلال فترة ولايته القصيرة والمباركة.

من جانبه أكد رئيس السلطة التنفيذية بالوكالة محمد مخبر أن الرئيس الشهيد ابراهيم رئيسي لطالما سعى إلى حلحلة مشاكل البلاد وكان مثابرا في عمله الدؤوب لتلبية مطالبات أبناء الشعب.

وقال رئيس السلطة التنفيذية بالوكالة محمد مخبر: من الأمور المؤثرة في إدارة السيد رئيسي للبلاد هو إيمانه بقدرات البلاد وثقته بامكانية حل مشاكل البلاد بالإمكانات الداخلية المتاحة وعدم التعويل على الخارج.

وفي وقت لاحق من هذا الاسبوع سيجري نواب البرلمان الـ290 انتخابات داخلية لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان قبل انتخاب اعضاء اللجان الداخلية.