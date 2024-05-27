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مراسل العالم..

مسؤول ملف الاسری: لن نری تحرير الاسری في زمن نتنياهو

الإثنين ٢٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

كشف مسؤول ملف الأسرى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن ان الأسری الاسرائيليين لن يتحرروا في زمن حكومة نتنياهو.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله نقلاً عن صحيفة هآرتس العبرية ان الجنرال نيتسان ألون، أبلغ مسؤولي الاتصال بأسر الجنود المحتجزين في قطاع غزة، بأنه يشعر بالإحباط من الوضع الراهن، وإنه يعتقد أنه "في ظل وجود حكومة بنيامين نتنياهو، لن يتم التوصل لاتفاق".

وأكد ألون في اجتماعات خاصة: "نحن يائسون.. مع وجود حكومة بهذه التشكيلة الوزارية، لن يكون هناك اتفاق".

وأحدث انتشار هذا الخبر، ضجيجاً في الاوساط الامنية والسياسية الاسرائيلية التي تؤكد اغلبها علی ضرورة التوصل الی حل فوري لاطلاق سراح الاسری الاسرائيليين في غزة.

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