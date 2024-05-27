باقري يستقبل وزير الخارجية العماني في طهران

العالم - ايران

والتقى باقري مع البوسعيدي اليوم الإثنين، في مبنى وزارة الخارجية بطهران وتبادل الأراء معه.

وهذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية العماني إلى بلادنا بعد استشهاد وزير الخارجية "حسين أمير عبداللهيان".

كما قال المتحدث باسم الوزارة الخارجية ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، حول زيارة وزير الخارجية العماني إلى إيران: إن هذه الزيارة تأتي في إطار تقديم التعازي والتعبير عن تعاطف ومواساة الحكومة العمانية لإيران موضحا بأن وفودا عُمانية رفيعة المستوى قد شاركت في مراسم تشييع وتكريم شهداء الخدمة.

وأكد: نظرا لعلاقات الود والأخوة بين إيران وعمان، قرر وزير خارجية هذا البلد القيام بزيارة شخصية الى إيران، وبالتالي ستتيح هذه الزيارة فرصة للقاء وزيري خارجية البلدين في هذا السياق، وبالطبع ربما يكون لقاء وزير خارجية عمان مع القائم باعمال رئيس الجمهورية محمد مخبر للتباحث وتبادل الآراء حول المواضيع التي تهم الجانبين.