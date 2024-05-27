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مسيرات انقضاضية من لبنان تضرب أهدافها داخل الأراضي المحتلة

مسيرات انقضاضية من لبنان تضرب أهدافها داخل الأراضي المحتلة
الإثنين ٢٧ مايو ٢٠٢٤ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

اخترقت مسيرات انقضاضية تابعة للمقاومة الاسلامية في لبنان، الأجواء الإسرائيلية، اليوم الاثنين، ووصلت الى اهدافها داخل الاراضي المحتلة مقابل القطاع الشرقي.

العالم- لبنان

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال، أن صافرات الإنذار تدوي في إصبع الجليل وكريات شمونه ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيرة.

في الإطار، هدد رؤساء التجمعات والبلديات في شمال فلسطين المحتلة بالتصعيد غير المسبوق، المتمثل بالإعلان عن الانفصال عن الكيان الاسرائيلي وتشكل ما أسموه دولة الجليل.

وهدد رئيس المجلس الإقليمي في شمال فلسطين موشيه دافيدوفيتش، بالانفصال عن الكيان الإسرائيلي.

وقال على شاشة القناة 13 الإسرائيلية "سننفصل عن الدولة"، معربا عن شعوره بالإحباط من عدم قدرة الحكومة الإسرائيلية على حماية المستوطنين في الشمال.

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