مسيرات انقضاضية من لبنان تضرب أهدافها داخل الأراضي المحتلة

العالم- لبنان

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال، أن صافرات الإنذار تدوي في إصبع الجليل وكريات شمونه ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيرة.

في الإطار، هدد رؤساء التجمعات والبلديات في شمال فلسطين المحتلة بالتصعيد غير المسبوق، المتمثل بالإعلان عن الانفصال عن الكيان الاسرائيلي وتشكل ما أسموه دولة الجليل.

وهدد رئيس المجلس الإقليمي في شمال فلسطين موشيه دافيدوفيتش، بالانفصال عن الكيان الإسرائيلي.

وقال على شاشة القناة 13 الإسرائيلية "سننفصل عن الدولة"، معربا عن شعوره بالإحباط من عدم قدرة الحكومة الإسرائيلية على حماية المستوطنين في الشمال.