الإثنين ٢٧ مايو ٢٠٢٤
٠١:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

اللواء باقري: العلاقات المستدامة ستستمر بين إيران وعمان

اللواء باقري: العلاقات المستدامة ستستمر بين إيران وعمان
الإثنين ٢٧ مايو ٢٠٢٤ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

أعرب وزير الديوان السلطاني العماني، في اتصال هاتفي مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، عن تعازيه ومواساته والقوات المسلحة العمانية بمناسبة استشهاد آية الله رئيسي ورفاقه.

العالم - ايران

واعرب الفريق النعماني، في اتصال هاتفي مع اللواء باقري، عن صادق تعازي الحكومة والقوات المسلحة العمانية للشعب والقوات المسلحة الإيرانية بمناسبة استشهاد الرئيس ورفاقه.

وفي هذا الاتصال أشاد الجانبان بمستوى العلاقات المستدامة والعميقة بين البلدين وأكدا على ضرورة الحفاظ على العلاقات المستدامة.

وأعرب رئيس أركان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن شكره للفريق النعماني على تعاطفه وتعازيه، وقال: لقد كانت عمان دائمًا دولة مهمة واستراتيجية بالنسبة لإيران، وكانت إيران وعمان دائمًا معا في الصعاب.

كما أكد اللواء باقري عزم وإرادة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في متابعة وتعزيز العلاقات بين البلدين.4

روابط ذات صلة

باقري يستقبل وزير الخارجية العماني في طهران