اللواء باقري: العلاقات المستدامة ستستمر بين إيران وعمان

العالم - ايران

واعرب الفريق النعماني، في اتصال هاتفي مع اللواء باقري، عن صادق تعازي الحكومة والقوات المسلحة العمانية للشعب والقوات المسلحة الإيرانية بمناسبة استشهاد الرئيس ورفاقه.

وفي هذا الاتصال أشاد الجانبان بمستوى العلاقات المستدامة والعميقة بين البلدين وأكدا على ضرورة الحفاظ على العلاقات المستدامة.

وأعرب رئيس أركان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن شكره للفريق النعماني على تعاطفه وتعازيه، وقال: لقد كانت عمان دائمًا دولة مهمة واستراتيجية بالنسبة لإيران، وكانت إيران وعمان دائمًا معا في الصعاب.

كما أكد اللواء باقري عزم وإرادة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في متابعة وتعزيز العلاقات بين البلدين.4