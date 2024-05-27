سياسة القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني لطرد اللاعبين الأجانب من المنطقة

العالم - ايران

وقال باقري كني إنّ أحد محاور المشاورات مع الوزير العماني كان قضية غزة وجرائم الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، حيث تم التأكيد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة ومتابعة الأمر بجدية أكبر.

وأوضح باقري کني ان السياسة الخارجية کانت تتمتع بمنزلة خاصة لدی حکومة الشهيد رئيسي وسياسات حسن الجوار کانت أهم مؤلفات عقيدة حکومة الرئيس الشهيد. نقوم اليوم بتعزيز العلاقات مع الجوار ونعتزم تسوية جميع العراقيل في العلاقات مع الجميع. نسعی الی مواصلة المسار الصحيح لمنطقة آمنة بحضور جميع دول المنطقة وهذه الطريقة الوحيدة لطرد اللاعبين الاجانب من المنطقة.

من جهته أعرب البوسعيدي عن تعازيه باستشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي وقال إنّ المباحثات شملت استمرار المفاوضات بشأن القضايا المشتركة للبلدين، مضيفاً أن العلاقات في نمو مستمر مع السعي لتنفيذ العديد من الاتفاقيات.

