فيديو خاص: تكدس الجرحى على أرض مستشفى شهداء الأقصى

العالم - خاص بالعالم

جرائم الجيش الإسرائيلي لا تتوقف في مناطق مختلفة من قطاع غزة. رصدت كاميرا العالم وصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى وتكدس الجرحى على الأرض بعد سلسلة من الغارات العنيفة وسط القطاع، مخيم النصيرات، مخيم المغازي.

وبسبب الحجم الكبير لعدد الجرحى والشهداء، أسرة مستشفى شهداء الأقصى لم تعدد تتسع لهذا الحجم الكبير، لذا أفترش الجرحى الأرض من أجل معالجتهم.

ويعاني المستشفى بسبب الحجم الكبير للجرحى واشهداء من النقص في المستلزمات الطبية والطاقم الصحي.

وقال أحد الجرحى لمراسل العالم: "كنت في السوق وفجأة صار الانفجار ولم أجد نفسي ألا ملقى على الأرض، وانا الان احتاج إلى عدة عمليات بسبب الشظايا التي دخلت جسمي ورأسي والحمدلله".

الوضع في مستشفى شهداء الأقصى صعب جدا في ظل انهيار المنظومة الصحية في مناطق مختلفة في قطاع غزة، في مدينة رفح، وايضا في الشمال، لذا؛ مستشفى شهداء الأقصى المستفشى الوحيد الذي يعمل بحد أدنى من الطاقة.

وتبقى الصورة والتغطية متواصلة هذا العدوان الذي لم يتوقف ودخل شهر التاسع، يرافقه صمت دولي وعربي مطبق على جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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